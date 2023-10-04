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В Пензенской области более 37 тысяч жителей получили помощь в мобильных медицинских комплексах

В Пензенской области продолжают работать передвижные медицинские центры, обеспечивая обслуживание в более чем 600 населенных пунктах региона, где проживает около 18 тысяч человек и отсутствуют стационарные медицинские учреждения.

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