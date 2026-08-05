Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Как говорила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума основательница компании, глава Wildberries & Russ (RWB) Татьяна Ким, он запущен в тестовом режиме для сотрудников.
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