СМИ узнали о готовности ФРГ снова обсудить вопрос передачи ракет Taurus Украине

ТГ Татьяна Гусева Очень надеюсь, что власти ФРГ удержатся от глупостей с передачей ракет Украине. А то, там некоторые думают, что, если в том веке не удалось нас победить, то в этом, точно, получится.

Сергей Карабухин ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!