Свободная демократическая партия (СвДП) Германии хочет, чтобы Бундестаг поддержал на голосовании вопрос о передаче Украине ракет Taurus.
СМИ узнали о готовности ФРГ снова обсудить вопрос передачи ракет Taurus Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Очень надеюсь, что власти ФРГ удержатся от глупостей с передачей ракет Украине. А то, там некоторые думают, что, если в том веке не удалось нас победить, то в этом, точно, получится.
Ответить
15 час.
Сергей Карабухин
..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
Ответить
13 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и в четвёртый раз! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
Ответить
13 час.
Свежие комментарии