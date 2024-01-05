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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ред Булл» начал переключаться на разработку болида-2025

«Ред Булл» удалось достичь большинства целей при подготовке машины 2024 года – RB20. Как сообщил глава отдела производительности Бен Уотерхаус, команда уже начала переключаться на разработку RB21 – болида на сезон-2025.

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