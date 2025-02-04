Минобороны РФ: артиллерия группировки «Запад» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

Также была ликвидирована техника противника Артиллерия группировки «Запад» ликвидировала в ДНР пункт управления беспилотниками украинской армии, пехоту и технику противника, заявили журналистам в Министерстве обороны России.
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