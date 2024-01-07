Новогодние лайфхаки, 4 способа пустить в дело осыпавшуюся хвою

Новогодняя елка — это атрибут, без которого зимние праздники просто невозможны. Несмотря на то что синтетические деревья с каждым годом становятся все популярнее, многие все же устанавливают настоящую лесную красавицу.
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