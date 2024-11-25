Дело «Интерпола»: Арестованы активы на сумму около 1,2 млн леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает о действиях, проведенных на прошлой неделе в рамках дел об извлечении выгоды из влияния и избирательной коррупции, об уголовных делах, направленных в суд, обвинительных приговоров и секвестрах, примененных в резонансных делах.
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