Дело «Интерпола»: Арестованы активы на сумму около 1,2 млн леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает о действиях, проведенных на прошлой неделе в рамках дел об извлечении выгоды из влияния и избирательной коррупции, об уголовных делах, направленных в суд, обвинительных приговоров и секвестрах, примененных в резонансных делах.