Царьград

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Молдавия продолжает блокировать доступ Приднестровья к медицине и лекарствам

Молдавия продолжает блокировать доступ Приднестровья к медицине и лекарствам

Кишинев не пропускает в Тирасполь оборудование для проведения томографических исследований.Молдавские власти заблокировали доставку в Приднестровье оборудования, предназначенного для проведения исследований посредством компьютерной томографии.

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