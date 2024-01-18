Хранилища для Восточного военного округа создали специалисты Военно-строительного комплекса на Дальнем Востоке

Благодаря использованию специальных технологий и стройматериалов, хранилища сейсмоустойчивы, соответствуют I категории защиты от прямых ударов молнии, которая обеспечивается системой спаренных тросовых молниеприемников.
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