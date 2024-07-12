ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Крыму

Агент украинских спецслужб задержан в Крыму сотрудниками ФСБ, 12 июля сообщила пресс-служба ФСБ. По данным силовиков, шпион собирал информацию о подразделениях Вооруженных сил, дислоцирующихся в Крыму и Севастополе.
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