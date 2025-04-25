Установка на СЕГОДНЯ: Не грустить, не обижаться, Днем хорошим наслаждаться, Солнцем, небом, теплотой.
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Установка на СЕГОДНЯ: Не грустить, не обижаться, Днем хорошим наслаждаться, Солнцем, небом, теплотой.