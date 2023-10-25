Белорусский кроссовер BelGee X50 станет еще лучше исходного Geely Coolray, но не сразу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками белорусский предприятий рассказал, как будет проходить локализация кроссовера BelGee X50, который пока является лишь переименованным Geely Coolray.
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