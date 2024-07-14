Мировая история разделилась на волосок

Эдгард Татурян

У Байдена всего два варианта, чтобы спасти сына, свою шкуру и демпартию: убрать Трампа (будет и второй раз), или ввести военное положение, т.е. развязать войну с Россией. Если первый вариант не пройдет, то этот пидор в конце августа или в сентябре откроет еще один фронт НАТО против России. Дай БОГ, чтобы я ошибся.