Сторона, организовавшая покушение на Тампа, явно встала на путь крови, т.е. терять им нечего.Стрелок с дистанции почти 140м промахнулся всего на 1-2 см в крутящего головой Трампа.
Мировая история разделилась на волосок
Комментарии
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Юрий анин
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9 час.
Эдгард Татурян
У Байдена всего два варианта, чтобы спасти сына, свою шкуру и демпартию: убрать Трампа (будет и второй раз), или ввести военное положение, т.е. развязать войну с Россией. Если первый вариант не пройдет, то этот пидор в конце августа или в сентябре откроет еще один фронт НАТО против России. Дай БОГ, чтобы я ошибся.
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4 час.
Валерий Фоменков
Трусливая безмозглая бандер-овца ни на что не способна. Единственное, что ей удаётся делать лучше, чем кому-либо в мире - это лизать задницу своему Хозяину и без конца попрошайничать.
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1 час.
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