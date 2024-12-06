Заявление мэра Ялты

Так Янина Павленко прокомментировала претензию жителей Алупки о возведении нового детского сада. 5 декабря отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, г-жа Павленко рассказала, с какими сложностями сталкиваются власти Ялты при строительстве – в том числе с выбором земельного участка.