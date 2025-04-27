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Гороскоп

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  • astrasreda
    Депутатам больше заняться нечем!  ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВСЕХ НАДО ДО МИИМУМАДепутат Чернышов ...
  • РОМАН Молчанов
    👍😍Гороскоп на выход...

Среда, 30 апреля – вторник, 6 мая

Среда, 30 апреля – вторник, 6 мая

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ Среда, 30 апреля – вторник, 6 мая 30 апреля гармоничные аспекты растущей Луны в Близнецах сулят оптимизм, благоприятное развитие событий в дороге, реализацию себя в качестве ученика или учителя.

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