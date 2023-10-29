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Региональная Юридическая Служба

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Как люди теряют работу из-за долгов по кредитам?

Как люди теряют работу из-за долгов по кредитам?

Как люди теряют работу из-за долгов по кредитам? adminОформление кредитов – дело каждого. Стоит понимать, что непостоянство на рынке труда из-за ограничений и локдаунов не освобождает от ответственности и необходимости оплаты задолженности.

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