В выходные в Перми будут усиленно искать выпивших водителей

В Перми полицейские собираются усилить контроль за дорожным движением в предстоящие выходные. Основной упор будет сделан на выявление водителей с признаками опьянение, пояснила Госавтоинспекция прикамской столицы.
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