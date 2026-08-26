Маск не разрешил использовать Starlink над территорией России

Почему Илон Маск отказал Украине в использовании Starlink над Россией? Какую информацию Владимир Зеленский получил изначально о позиции SpaceX? Что именно Дональд Трамп сказал украинскому президенту о согласии Маска? И почему информация о согласии SpaceX оказалась ложной и кто за это отвечает? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.