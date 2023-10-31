Путин осудил месть Израиля в Газе по принципу коллективной ответственности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нарастание конфликта между Израилем и Палестиной началось после теракта, однако вместо наказания радикалов, Израиль начал применять принцип коллективной ответственности.
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