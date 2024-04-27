Россиянам рассказали, что нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот день желательно воздержаться от тяжелого физического труда Телеканал 78.ru рассказал, когда будут праздновать Вербное воскресенье в России, как его правильно отмечать, а также что можно, а что категорически нельзя делать в этот день.
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