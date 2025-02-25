Канада ввела санкции против главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе

Власти Канады ввели санкции против президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее в санкционном списке Канады оказались министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)