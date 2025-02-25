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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Канада ввела санкции против главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе

Власти Канады ввели санкции против президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее в санкционном списке Канады оказались министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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