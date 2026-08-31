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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская область оказалась на 37 месте по динамике потребительского спроса

Рязанская область оказалась на 37 месте по динамике потребительского спроса

Список составлялся по данным официальной статистики. Изменение спроса населения оценивалось по объемам потребительских трат, скорректированных на инфляцию.

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