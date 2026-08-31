Рязанская область оказалась на 37 месте по динамике потребительского спроса

Список составлялся по данным официальной статистики. Изменение спроса населения оценивалось по объемам потребительских трат, скорректированных на инфляцию.
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