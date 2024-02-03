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В Сеуле считают слова Захаровой о положении на Корейском полуострове предвзятыми

В Сеуле считают слова Захаровой о положении на Корейском полуострове предвзятыми

Министерство иностранных дел Южной Кореи назвало "невежественными и предвзятыми" заявления представителям МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть свои агрессивные планы по отношению к КНДР.

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