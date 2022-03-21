Телеканал "КРЫМ 24"

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Для детей с Донбасса организовали упрощённый порядок зачисления в школы Крыма

Для детей с Донбасса организовали упрощённый порядок зачисления в школы Крыма

229 детей с Донбасса сейчас учатся в крымских школах. Чтобы дети беженцев как можно скорее приступили к занятиям, в Крыму для них организовали упрощённый порядок зачисления в школу.

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