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Татар-информ

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ФСБ задержала двоих россиян, передававших врагам сведения об участниках СВО

ФСБ задержала двоих россиян, передававших врагам сведения об участниках СВО

Двоих россиян задержали в Костромской области сотрудники ФСБ. Об этом сообщает ТАСС. Задержанным вменяют госизмену.

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