В Петербурге прошел традиционный региональный турнир по борьбе среди школьников «Подвиг 6-ой роты»

Его посвятили 25-летию подвига 6-ой гвардейской роты 104-го полка 76-ой псковской дивизии ВДВ Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт 6-я рота под командованием гвардии подполковника М.