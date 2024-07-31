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Яна Поплавская: Да в них нет ни грамма чести, достоинства и приличия

Яна Поплавская: Да в них нет ни грамма чести, достоинства и приличия

Помираю со смеху, глядя на возню псевдопатриотов и продажных псевдополитологов. Витязева, не зная, как справиться с Поплавской, запустила ко мне в чат своих приспешников с комментариями, что Поплавская - «подмонтяниха».

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Согласна с Яной.
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6 час.
ГД
Галина Дубровская
И не надо перед ними оправдываться, только правду матушку надо говорить всегда
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5 час.
Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
Спасибо за правду.Ее так не хватает народу
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23 мин.

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