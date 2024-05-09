🪖 Больше 9 тысяч человек приняли участие в параде Победы на Красной площади В Москве работала и наша съёмочная группа.
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🪖 Больше 9 тысяч человек приняли участие в параде Победы на Красной площади В Москве работала и наша съёмочная группа.