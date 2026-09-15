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Царьград

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Минсельхоз снизил пошлину на экспорт пшеницы с 16 сентября

Минсельхоз снизил пошлину на экспорт пшеницы с 16 сентября

Минсельхоз уменьшил пошлину на экспорт пшеницы до 1 146,3 руб. с 16 сентября, ячмень остаётся с нулевой пошлиной, кукурузная пошлина снижена до 617,5 руб.

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