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Крым может стать смертельной ловушкой для всякой украинской нечисти

Крым может стать смертельной ловушкой для всякой украинской нечисти

Крым может стать смертельной ловушкой для всякой украинской нечисти «Световой пояс» от Тарханкута до Керчи превратит уничтожение украинских дронов в увлекательное сафари Украинские дроны по-прежнему атакуют объекты в Крыму.

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Юрий Ильинов
Украинцы заканчиваются, готовьтесь сами. Зеленский обратился к странам NATO Зеленский призвал NATO подготовить военных для пополнения рядов ВСУ На совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса готовить свои бригады для участия в конфликте на Украине и восполнения резервов ВСУ. «Наш посыл всем государствам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», заявил Зеленский. Также в своей речи Зеленский пообещал сделать все для скорейшего вступления Киева в Североатлантический альянс. При этом выразил надежду, что Украина заслуживает стать 33-м (следующим) членом НАТО. Отметим, что для вступления в НАТО страна-кандидат должна соответствовать ряду вполне конкретных требований, например, на момент вступления в альянс она не должна быть стороной вооруженного конфликта. Также для вступления в НАТО кандидату требуется единогласное одобрение всех стран-членов. По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в настоящий момент как минимум восемь стран альянса выступят категорически против принятия Украины в НАТО.
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