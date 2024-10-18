Крым может стать смертельной ловушкой для всякой украинской нечисти

Юрий Ильинов

Украинцы заканчиваются, готовьтесь сами. Зеленский обратился к странам NATO Зеленский призвал NATO подготовить военных для пополнения рядов ВСУ На совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса готовить свои бригады для участия в конфликте на Украине и восполнения резервов ВСУ. «Наш посыл всем государствам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», заявил Зеленский. Также в своей речи Зеленский пообещал сделать все для скорейшего вступления Киева в Североатлантический альянс. При этом выразил надежду, что Украина заслуживает стать 33-м (следующим) членом НАТО. Отметим, что для вступления в НАТО страна-кандидат должна соответствовать ряду вполне конкретных требований, например, на момент вступления в альянс она не должна быть стороной вооруженного конфликта. Также для вступления в НАТО кандидату требуется единогласное одобрение всех стран-членов. По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в настоящий момент как минимум восемь стран альянса выступят категорически против принятия Украины в НАТО.