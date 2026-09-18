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МИД: проект резолюции МАГАТЭ по Украине юридически ничтожен и выполняться не будет

Проект резолюции генеральной конференции МАГАТЭ по Украине юридически и политически ничтожен, его положения выполняться не будут.

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