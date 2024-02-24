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Полиция Литвы: в двух городах осквернили захоронения времен ВОВ

Полиция Литвы: в двух городах осквернили захоронения времен ВОВ

В двух городах на юге Литвы осквернили захоронения времен Великой Отечественной войны. В Друскининкае облили неизвестной жидкостью памятник советским воинам, а в Алитусе краской испортили могилу жертв нацистской оккупации.

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