🇷🇺🇺🇦 Ночная атака дронами на Севастополь Этой ночью украинские формирования атаковали Севастополь как морскими, так и летательными беспилотными аппаратами.
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🇷🇺🇺🇦 Ночная атака дронами на Севастополь Этой ночью украинские формирования атаковали Севастополь как морскими, так и летательными беспилотными аппаратами.
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