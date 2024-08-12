Роскосмос представил макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами

t.me/Госкорпорация «Роскосмос» Роскосмос на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" представил макет коммерческого модуля Российской орбитальной станции (РОС) с двумя обзорными иллюминаторами.
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