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Роскосмос представил макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами

Роскосмос представил макет коммерческого модуля РОС с обзорными иллюминаторами

t.me/Госкорпорация «Роскосмос» Роскосмос на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" представил макет коммерческого модуля Российской орбитальной станции (РОС) с двумя обзорными иллюминаторами.

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