Исинбаевой арестовали счета за неуплату 55,4 тысячи рублей за дачный участок

Олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой арестовали счета из-за неуплаты долга. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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