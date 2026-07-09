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Исинбаевой арестовали счета за неуплату 55,4 тысячи рублей за дачный участок

Исинбаевой арестовали счета за неуплату 55,4 тысячи рублей за дачный участок

Олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой арестовали счета из-за неуплаты долга. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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