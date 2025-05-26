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Царьград

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Бойцы ВС России освобождают южные подступы к Константиновке в ДНР. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Бойцы ВС России освобождают южные подступы к Константиновке в ДНР. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Уничтожение противника на подступах к Константиновке даст возможность солдатам группировка войск "Юг" уничтожить крупное скопление войск ВСУ на линии обороны.

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