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Седокова вспомнила, как Тимма мазал ее синяки и вымаливал прощение после избиений

Седокова вспомнила, как Тимма мазал ее синяки и вымаливал прощение после избиений

Анна Седокова впервые откровенно рассказала о тяжелых моментах семейной жизни с Янисом Тиммой. Знаменитость решила нарушить молчание после истории блогера из Владивостока, заявившей о многолетнем домашнем насилии.

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