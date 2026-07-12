Седокова вспомнила, как Тимма мазал ее синяки и вымаливал прощение после избиений

Анна Седокова впервые откровенно рассказала о тяжелых моментах семейной жизни с Янисом Тиммой. Знаменитость решила нарушить молчание после истории блогера из Владивостока, заявившей о многолетнем домашнем насилии.
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