Сегодня планируется открытие движения по ледовой переправе

На ледовой переправе в данный момент работает специальная комиссия в составе представителей ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ГИБДД и подрядной организации - АО «Ямалавтодор», которая проводит проверку толщины льда и осматривает все необходимые параметры для обеспечения безопасности проезда.
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