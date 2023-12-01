Сегодня планируется открытие движения по ледовой переправе

На ледовой переправе в данный момент работает специальная комиссия в составе представителей ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ГИБДД и подрядной организации - АО «Ямалавтодор», которая проводит проверку толщины льда и осматривает все необходимые параметры для обеспечения безопасности проезда.