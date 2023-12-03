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Эксперт обрисовал печальные перспективы ВСУ и приближающийся триумф ВС РФ

Эксперт обрисовал печальные перспективы ВСУ и приближающийся триумф ВС РФ

Ситуация для ВСУ становится все более очевидной и бесперспективной. Это уже поняли не только западные политики и лидеры общественного мнения, происходящее начало доходить и до украинцев, которые знают, что отправка их родственников на фронт – это поездка в один конец с предсказуемым результатом.

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