Эксперт обрисовал печальные перспективы ВСУ и приближающийся триумф ВС РФ

Ситуация для ВСУ становится все более очевидной и бесперспективной. Это уже поняли не только западные политики и лидеры общественного мнения, происходящее начало доходить и до украинцев, которые знают, что отправка их родственников на фронт – это поездка в один конец с предсказуемым результатом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии