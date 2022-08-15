Ростовскую область накроет пыльная буря 15 августа

Понедельник – день тяжёлый, особенно когда погода преподносить сюрпризы. Так, 15 августа жителей Ростовской области ждёт множество неблагоприятных погодных явлений, среди которых пыльная буря, аномальная жара, ливни с грозами и ураганным ветром.