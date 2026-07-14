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Иркутск Сегодня

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Иркутские учёные получили гранты Российского научного фонда

Российский научный фонд (РНФ) объявил итоги конкурсов на поддержку молодых учёных. В 2026 году финансирование получат 867 научных проектов по всей стране, среди которых — исследования иркутских специалистов.

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