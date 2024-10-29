Рядовой Воронцов противостоял четверым военным ВСУ

Рядовой Валерий Воронцов ликвидировал четырех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе выполнения боевой задачи по удержанию важного стратегического рубежа на территории проведения специальной военной операции (СВО).
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