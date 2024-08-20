Пензенский мошенник обманывал зауральцев, предлагая работу по уходу за инвалидом

Мошенники все чаще используют виртуальный мир для обмана доверчивых граждан. Недавний случай, произошедший в Курганской области, ярко демонстрирует, насколько изощренными могут быть методы злоумышленников.
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