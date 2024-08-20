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Пензенский мошенник обманывал зауральцев, предлагая работу по уходу за инвалидом

Пензенский мошенник обманывал зауральцев, предлагая работу по уходу за инвалидом

Мошенники все чаще используют виртуальный мир для обмана доверчивых граждан. Недавний случай, произошедший в Курганской области, ярко демонстрирует, насколько изощренными могут быть методы злоумышленников.

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