Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Андрей Михайлов
    почему угроза то? это ж данность. ну вроде ВСЕМ же все ясно было еще 3 года назад... ах-ха-ха)) такие смешные эти укр...Укро-ТВ: Днепропе...
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В ВОЗ сообщили, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции нет

В ВОЗ сообщили, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции нет

ВОЗ считает, что на данный момент в мире нет угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

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