Поддубный: меры поддержки ветеранов СВО отражены в программе ЕР

Герой России Евгений Поддубный, представляющий федеральную пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявил, что каждая часть народной партийной программы содержит меры поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей.
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