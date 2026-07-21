Новости внутренней и внешней политики в России

Герой России Евгений Поддубный, представляющий федеральную пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявил, что каждая часть народной партийной программы содержит меры поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей.