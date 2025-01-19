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Профессор Дизен: запрет на алюминий и СПГ из РФ равносилен самоубийству ЕС

Профессор Дизен: запрет на алюминий и СПГ из РФ равносилен самоубийству ЕС

Профессор Гленн Дизен, представляющий Университет Юго-Восточной Норвегии, выразил мнение, что возможный запрет на импорт российского алюминия и СПГ со стороны Европейского союза может привести к экономическому кризису в Европе.

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Комментарии
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Eduard
У России нет проблем продать,или самим использовать аллюминий.Это Европа будит метаться по ииру искать то,что за забором лежит.Они же идиоты.В эевропе платят за идиотизм!
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16 час.
Eduard
Европа не имеет права вмещиваттся в дела третиьих стран,таких как Украина или Россия! Они в Европе постоянно врут,меняют правилаигры на ходу,на Законы плевали !
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16 час.
Eduard
ЕС это некий монстр.Демократия превратиластюв тиранию!
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16 час.

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