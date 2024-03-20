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Вещи, без которых ваша жизнь станет лучше

Вещи, без которых ваша жизнь станет лучше

1. Потребность всегда быть правым Так много тех, кому важнее быть правым, а не счастливым. Даже рискуя потерять близких, отношения, работу, дружбу, они все равно доказывают окружающим и себе то, что они точно правы, и они знают все и обо всем лучше.

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