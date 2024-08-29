МО РФ заявило о поражении артиллеристами пункта управления БПЛА ВСУ

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что личный состав группы «Запад» гаубичным огнём поразил укрепление, которое применялось боевиками ВС киевского режима для запуска боевых дронов.
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