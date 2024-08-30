В Госдуму внесут законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино

В Госдуму в осеннюю сессию внесут пакет законопроектов об ужесточении наказаний за рекламу онлайн-казино, которые предусматривают штрафы вплоть до 6 миллионов рублей, а также блокировку аккаунтов в соцсетях при повторном правонарушении.