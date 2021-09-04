Страна и люди

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БАЙДЕН ПООБЕЩАЛ БОЛЬШЕ НЕ ВОЕВАТЬ. РАЗВЕ ЧТО С РОССИЕЙ

БАЙДЕН ПООБЕЩАЛ БОЛЬШЕ НЕ ВОЕВАТЬ. РАЗВЕ ЧТО С РОССИЕЙ

ФОТО: STEFANI REYNOLDS - POOL VIA CNP / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Президент США Джо Байден в своём обращении к американскому народу по случаю завершения 20-летней войны в Афганистане обозначил новые цели американской агрессии – Россию и Китай.

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