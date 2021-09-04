БАЙДЕН ПООБЕЩАЛ БОЛЬШЕ НЕ ВОЕВАТЬ. РАЗВЕ ЧТО С РОССИЕЙ

Страна и люди

ФОТО: STEFANI REYNOLDS - POOL VIA CNP / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Президент США Джо Байден в своём обращении к американскому народу по случаю завершения 20-летней войны в Афганистане обозначил новые цели американской агрессии – Россию и Китай.